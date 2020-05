Bookmarks 10.05.2020

Panoramafoto aus Streetview laden

360-Grad-Panoramas können an vielen Stellen eingesetzt werden und es existiert ein Werkzeug, das solche aus aller Welt bereit hält. Für private Zwecke kann man das nun nutzen.

Hochauflösend, aus aller Welt verfügbar und praktisch zum Nutzen, wo immer Rundum-Panoramen benutzt werden können: Google Streetview hält online eine Vielzahl an Bildern bereit. Doch ausserhalb von Google Streetview zu nutzen ist nicht so einfach ohne folgende Hilfsmittel möglich:



Streetview Panorama finden

Streetview 360 Download



Über die Website sucht man sich das Panorama aus, die angezeigte ID-Nummer braucht es dann für den Download des Bilder über das kostenlose Programm vom zweiten Link.



Mit dem Panorama-Finder, Downloader und den JPG-Panoramas aus Streetview wird es aber einfach. Nur rechtlich gibt es Schranken, denn das Bildmaterial unterliegt dem Copyright von Google. Die Bilder aus der ganzen Welt sind also nur für den privaten Zweck und den von Google erlaubten Nutzungen verwendbar.

