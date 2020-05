Social Web 23.05.2020

Whatsapp und Facebook bekommen Video-Konferenz

So einfach wie Zoom, ohne Konto bei Facebook und integriert in die Dienste von Whatsapp und den Facebook Messenger: Video-Konferenzen sollen auch im Social Network-Imperium möglich werden.

Gestartet wird das Ausrollen der Funktion über die Smartphone-App von Whatsapp, doch Facebook Messenger im Web und in der App ziehen in Kürze nach.

