China-Apps entfernen

Die kostenlose indische Android-Anwendung 'Remove China Apps' entdeckt und verbannt sämtliche Apps, die von chinesischen Entwicklern stammen, beispielsweise TikTok.

Das Entwickler-Team OneTouch AppLabs hat mit seiner App im vergangenen Mai innerhalb von zehn Tagen eine Mio. Downloads erreicht.



Laut den Entwicklern sind Anfeindungen gegen China aber nicht das Ziel der App. 'Wir haben diese Anwendung für Bildungszwecke entwickelt. Sie soll vor allem das Herkunftsland von Apps erkennen können. Wir wollen Anwender nicht zum Löschen von Anwendungen zwingen', heißt es von OneTouch AppLabs. Remove China Apps befinde sich auch noch in der Entwicklungsphase und sei noch nicht zu 100 Prozent akkurat.



Remove China Apps analyisiert, wie viele Anwendungen von chinesischen Entwicklern sich auf dem Smartphone befinden. Mit einem Klick können Nutzer alle diese Apps sofort löschen. Laut 'TechCrunch' ist die App vor allem in ihrem Herkunftsland Indien sehr populär. Chinesische Anbieter dominieren den dortigen Tech-Markt. Trotzdem erschwert es die indische Regierung regionalen Start-ups, Finanzierungen von chinesischen Investoren zu erhalten. Deswegen sind chinesische Tech-Riesen wie Xiaomi oder Oppo in der indischen Branche wenig beliebt.



Die Anwendung sorgt aufgrund ihrer Popularität bereits für Kontroversen. Einige User merken an, dass es für viele chinesische Apps wenige lokale Alternativen gibt. Auch chinesischen Entwicklern stößt die App dem Bericht zufolge sauer auf. Es würde sich dabei um eine Art Beeinflussung des Marktes handeln.

