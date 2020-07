Aktuell 14.07.2020

Saturn verschwindet in Österreich

Die Elektrohändler unter der Marke 'Saturn' werden in Österreich nicht mehr weitergeführt. Der Konzern bleibt mit 'Mediamarkt' nur mit einer Marke bestehen.

Die beiden Marken waren wohl zuletzt immer mehr in der Kritik, Differenzierung und Verständlichkeit bei den Kunden nicht merkbar. Der Konzern zieht in Österreich jedenfalls die Reißleine und schließt 'Saturn', wandelt die Märkte in 'Mediamärkte' um. Das soll auch dem Onlinegeschäft helfen, das man gleichzeitig forcieren möchte.



Ab Oktober soll die Umfirmierung abgeschlossen sein, andere Länder sind von den Änderungen scheinbar nicht betroffen, auch sind keine Schließungen bekannt. Es geht offensichtlich nur um eine klarere Markenbotschaft unter einem Dach.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Mediamarkt #Elektrohandel #Handel #Marke #Österreich







Auch interessant!

Corona veränderte Zahlverhalten

Die Corona-Pandemie verändert die Welt. Das gilt auch für das Bezahlverhalten der Menschen. Elektronische...



Handel muss online investieren

Während im Elektronik- oder Mode-Business bereits bis zu 50 Prozent der Umsätze online laufen, kommt der ...



Cosmos im Konkurs

Ein Ausgleich kam nicht zustande, der Konkurs ist nun fix. 1160 Mitarbeiter wurden zur Kündigung angemeld...