Zahlen & Daten 16.07.2020

Social Media-Statistiken deutscher Influencer

Die Kanäle von Youtubern und Instagrammern durchforstet das Projekt 'Nindo' von Rezo. Eine Art 'Social Blade' für Influencer aus Deutschland entsteht dort - und mehr.

Das 'Mehr' zu den US-Diensten ist erstens der Bezug zu Deutschland, d.h. die Auswahl und Abdeckung für das Land ist recht gut. Auch die Darstellung der Daten ist bei Nindo bestens gelungen, auch hier ist die Relevanz von Informationen den US-Anbietern überlegen.







Aber auch Zusatzfunktionen wie der Crawler nach geposteten Rabattcodes im Social Web könnte hilfreich sein. Wohin sich das Projekt entwickelt und ob es erfolgreich werden kann, muss sich erst herausstellen - klar ist aber bereits jetzt: Rezo zerstört nicht nur, er baut auch gerne Neues auf.

