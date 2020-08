Aktuell 03.08.2020

Tiktok an Microsoft verkaufen?

Die Ansage von Donald Trump, Tiktok binnen 45 Tagen in den USA verbieten zu wollen, gehen rege Verhandlungen mit Microsoft und anderen Investoren voraus. Tiktok könnte amerikanischer werden.

AmerikanischER deshalb, weil schon jetzt nicht nur viele User und ein großer Teil der Datenverarbeitung in den USA passiert, sondern weil auch große Investoren von Tiktok bekannte Namen aus der US-It-Szene sind. Tiktok selbst hat auch eine Verstärkung dieser Minderheitseigentümer ins Spiel gebracht, um sich weniger chinesisch darzustellen.



Am Wochenende hat sich aber Microsoft in Stellung gebracht, um ein drohendes Ende von Tiktok in den USA durch einen Kauf der Gesellschaft, die sich auch um den kanadischen und weitere Märkte kümmert, in Amerika. Das wäre rund ein Zehntel von Tiktok, die Microsoft für zumindest 10 Mrd. Dollar kaufen würde, so die Schätzungen. Das Tiktok in Europa wäre von dem Deal nicht betroffen, wie er sich derzeit darstellt.



Die Ambitionen, die Trump scheinbar auch unterstützt, machen für alle Seiten Sinn: Tiktok würde sich weltweit absichern und auch von China unabhängiger werden. Microsoft kann sich neben Google und Facebook stärker in Social Media positionieren und hier die dritte große Kraft fixieren - mit LinkedIn und den Xbox-Diensten ist Microsoft ja schon jetzt ein zwar ruhiger, aber großer Rivale im Internet. Und Trump braucht Erfolge vor der Wahl, der Deal könnte sich als solcher entpuppen.



Im Raum steht aber auch ein Entgegenkommen von Tiktok selbst, um sich aus der Umklammerung von China weiter zu entfernen. Investoren aus den USA werden dabei behilflich sein, denn diese wollen ihr Investment absichern. Diese Optionen hält sich Tiktok derzeit offen, die Ideen von Microsoft scheinen wohl genauso lukrativ wie sinnvoll, scheinen also die am weitesten gedachte Option sein. Die Börse jubelt jedenfalls jetzt schon.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Unternehmen #Tiktok #Kauf #Microsoft #Google #Facebook #Trump #USA #China







Auch interessant!

Tiktok-Games

Marken können in der chinesischen Video-App TikTok mit dem neuen Feature 'Gamified Branded Effects' bal...



Hörsaal für Microsoft Teams

Microsofts Videokonferenz-Anwendung Teams setzt User ab nächstem Monat mit dem neuen Feature 'Together M...



Facebook statt Mixer

Microsoft beendet das Experiment, eine Art Twitch über die eigenen Gaming-Angebote durchsetzen zu wollen....



Microsoft schließt Mixer

Microsoft beendet das Experiment, eine Art Twitch über die eigenen Gaming-Angebote durchsetzen zu wollen....



LinkedIn baut massiv aus

Eine Funktion nach der anderen wird bei Microsofts Business-Social Network eingeführt. LinkedIn mausert s...



China-Apps entfernen

Die kostenlose indische Android-Anwendung 'Remove China Apps' entdeckt und verbannt sämtliche Apps, die v...



TikTok im Browser nutzen

Wer auf dem PC oder einem Endgerät ohne Tiktok-App in das Social Network einsteigen oder gar posten will,...



Tiktok, Content und das Marketing

Bekannt und gehyped ist Tiktok auf jeden Fall. Doch ist die Plattform auch relevant für das Marketing und...