Facebook als Nachrichten-Login

US-Social-Media-Riese Facebook testet ein neues Feature, mit dem User ihren Account mit ihrem News-Website-Konto verlinken können.

Dadurch sollen die Nutzer auf Facebook mehr Inhalte von diesen Seiten sehen und ohne Login oder Paywall auf sie zugreifen. Die Nachrichtenunternehmen, die mit dem Social-Media-Konzern kooperieren, sollen dadurch mehr Klicks erhalten.



Drei Nachrichtenmedien, die in Partnerschaft mit Facebook stehen, testen das Feature bereits - namentlich die 'Atlanta Journal-Constitution', 'The Athletic' und die 'Winnipeg Free Press'. Laut Facebook haben Anwender mit verlinkten Accounts durchschnittlich mehr als doppelt so oft auf Inhalte dieser Nachrichtenmedien geklickt.



Facebook will künftig unter seinen Nutzern Abonnenten der Partnerfirmen identifizieren. Die Anwender erhalten dann eine Einladung, ihre beiden Konten zu verbinden. 'Das Verlinken von Accounts ist eine bequeme, einfache Möglichkeit für Leser, auf unsere ausführlichen Reportagen zuzugreifen und gleichzeitig Zeit auf der Social-Media-Plattform zu verbringen', erklärt Charlotte Winthrop, Vice President of Product Marketing bei 'The Athletic'.



Momentan versucht Facebook, seinen eigenen News-Tab zu verbessern und international verfügbar zu machen. Partner sollen mehr Vorteile von der Kooperation mit der Social-Media-Plattform erhalten. Deswegen plant der Konzern in Zukunft weitere Angebote für die Abonnenten der Nachrichtenseiten. Facebook News soll in den kommenden sechs Monaten unter anderem in Deutschland, Großbritannien und Frankreich starten.

pte/red

