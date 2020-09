Aktuelles 22.09.2020

Neue Hot-Tarife

Mit einer Million Kunden ist Hot auf einem guten Weg, mit 5G-Angeboten und neuen Tarifen soll das auch so bleiben.

5G wird erst 2022 spruchreif, aber Hot - die Telefon-Diskonter-Marke von Hofer - passt seine Tarife einmal mehr an. Bis zu 800 neue Kunden pro Tag nutzen sie auch, wurde anläßlich der Million Verträge von Hot bekannt gegeben.



Die Nummer Vier am Markt ändert die Tarife im Bereich der 'Datenreserve', also des mitnehmbaren Guthabens für Traffic über die nominale Menge hinaus. Zwar bleibt 'Hot Fix' um 9,90 Euro bei 10 GB Datenvolumen, die Reserve steigert sich aber auf 15 GB (+2 GB).



Hot arbeitet derzeit im Magenta-Netz, könnte sich aber eine Option für einen anderen Partner im 5G-Netz offen halten. Die Andeutungen gehen hin zu günstigen 5G-Angeboten übernächstes Jahr, die nicht unbedingt im Magenta-Netz landen.

