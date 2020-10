Aktuell 08.10.2020

Nvidia unterstützt Streamer

Schon zuletzt hat Nvidia seine Grafikkarten-Rechenleistung auch für Audio-Software eingesetzt. Nun folgt die offizielle Version als praktischer Treiber.

RTX Voice nennt sich die Technik, die mittels Grafikkarten-CPU die Audioquelle per AI von Störgeräuschen reinigt. Und zwar enorm gut reinigt, wie wir feststellen konnten:



RTX Voice mit GTX-Grafikkarten



Nun folgen VST-Filter-Treiber (VST3 muss unterstützt werden, VST2 dürfte nachgereicht werden) für die diversen Schnitt- und Streamingprogramme, die genau diese Technik einsetzen und direkt innerhalb der Software konfiguriert werden können. Leider hat Nvidia wie erwartet die 'Unterstützung' für ältere GTX-Grafikkarten entfernt, so dass viele nun neue Grafikkarten kaufen müssen, wenn sie die Funktionen einsetzen wollen. Sobald die Software über die RTX-SDK-Pakete verfügbar ist, kann man diesen Punkt endgültig betrachten.



Auf jeden Fall würde die Einbindung von RTX Voice per VST-Filter viel flexibler und praktischer sein, als die bisherige Variante, die im System fix verdrahtet wird. Erst als Filter kann man je nach Situation angepasst reagieren und parametrisieren und braucht nicht auf eine generelle Mikrophoneinstellung zurückgreifen.



Bei der Vorstellung des SDK für die Audiobearbeitung wurde auch eines für Video-Filter präsentiert. Das schafft nun höhere Auflösungen per Upscaling und jede Menge Arbeit im Video-Raum in Echtzeit. Außerdem hat man sich das Game-Capturing für Streamer nochmal vorgenommen und liefert eine sehr wenig Ressourcen verbrauchende neue Technologie. Die Game-FPS sollen dabei trotz Aufzeichnung für das Streaming im Hintergrund nur minimal fallen.



Doch auch in anderen Bereichen hat nVidia bei der Präsentation Neues vermeldet. Omniverse etwa erlaubt CGI-Designern die Zusammenarbeit live über das Internet. In Zeiten von Social Distancing ergeben sich damit neue Chancen des Teamworks im grafischen Bereich, insbesondere im 3D-Design. Blender ist beispielsweise Teil der Kooperation und der Beta-Phase von Omniverse. Darin integriert sich auch 'Jarvis', das obenstehende und weitere Funktionen in Videokonferenzen integriert - etwa die Spracherkennung und -Ausgabe, was man für Live-Übersetzungen nutzen kann.

