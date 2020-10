Content 15.10.2020

Abmahnungen wegen Stock-Foto-Kennzeichnungen

Urheber haben Anspruch darauf, genannt zu werden, wenn keine andere Vereinbarung getroffen wurde. Das gilt auch für Stock-Fotos wie bei Adobe Stock bzw. Fotolia. So klar war den Nutzern das aber nicht, nun drohen heftige Bußgelder.

Immer mehr Abmahnungen werden bekannt, wo Fotografen bei Adobe Stock bzw. vormals Fotolia Bilder verkauft haben, die eingeetzt wurden ohne den Urheber zu nennen. Nach dem Kauf der Bildrechte dachten viele auch nicht daran, hier eine Verpflichtung zu haben, doch in einigen Fällen ist diese gegeben:



Bildnutzung im redaktionellen Umweld (redaktionell, editorial)

Social Media

Nicht-Kommerzieller Einsatz



Während man in Broschüren etc. ohne die Kennzeichnungspflicht auskommt, ist der in Social Media und in reaktionellen Artikeln 'in der Nähe des Bildes' erforderlich. Am Foto oder zumindest in der Nähe davon einen Credits-Hinweis anzubringen, schützt vor teuren Abmahnungen.



Der Urheberrechtsverstoß wird von Anwälten einfach angegangen, denn Bilder lassen sich leicht wiederfinden. Ist auf der Seite dann kein Urhebervermerk, kann es teuer werden. Welcher Vermerk anzuführen ist, ergibt sich aus den Metadaten in der Foto-Datei: Die ICPT-Copyright-Angabe entspricht dem, was man angeben müsste. In der Regel steht dort das Copyright-Zeichen, der Fotografenname und 'Adobe Stock' bzw. 'stock.adobe.com'. Herausfinden kann man das schon in Windows über den Windows-Explorer: Rechte Maustaste auf das Bild, Eigenschaften, Details und dann bis zu 'Copyright' blättern.



Wer einen redaktionellen Blog betreibt, könnte sich Plugins von Wordpress zunutze machen, die die Metadateien auslesen und ausgeben können. Ansonsten heißt es, die verwendeten Bilder nach möglichen Urheberrechtsverstößen zu durchsuchen, wenn man auf der sicheren Seite sein will und potentiell solche Angaben bisher vergessen hat. Die unklaren Richtlinien bei den Stock-Plattformen waren nämlich oft nicht wirklich hilfreich dabei, dass sich die Nutzer des Materials auf rechtlich einwandfreiem Weg befanden.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Foto #Stock #Adobe #Urheberrecht #Abmahnung







