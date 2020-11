Browser 30.10.2020

Giggl, der gemeinsame Browser

Stellen Sie sich einen Browser vor, der nicht nur auf einem Computer läuft, sondern synchron auch auf anderen Geräten sichtbar und benutzbar ist. Das ist giggl.

Die Besonderheit von Giggl ist also, ein Browser zu zu sein, der gemeinsam benutzt werden kann. Man ist also gleichzeitig mit Freunden oder Kollegen auf der gleichen Website, sieht das gleiche Video, spielt das gleiche Onlinespiel oder bespricht sich über die gleiche Website, die gerade online ist.



giggl



giggl ist ein gutes Werkzeug für viele Anwendungen, die derzeit dank Corona in sozialer Distanz notwendig sind. Mit Freunden in Youtube stöbern ist damit genauso möglich wie ein Schach-Spiel auf einer entsprechenden Plattform und viele Dinge mehr.





