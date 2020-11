Aktuelles 06.11.2020

Wie ein Ei dem anderen...

Es scheint so, als würden sich Social Networks mehr und mehr angleichen. Nach dem Relaunch von Facebook und nun auch LinkedIn wirken die Oberflächen überall sehr ähnlich.

Überall dominiert die weisse Farbe, das Menü ist oben, das persönliche Menü links. Suche oben, darunter ein Eingabefeld für ein Status-Update, dann der Stream an Nachrichten. Rechts noch Werbung und Verweise. Ein wenig Farbe dazu, abgerundete Ecken und eine schöne Schrift, schon ist das Social Network fertig.



So oder so ähnlich dürfte die Anleitung sein, der gerade alle im Webdesign der Social Networks folgen. Xing sieht schon einige Zeit so aus und stärkt das immer wieder, Twitter sowieso und versteckt dabei sogar seine sprödere Funktionalität hinter einer 'bekannten' Oberfläche. Und selbst Facebook hat seinen blauen Balken oben gewechselt - jetzt auch LinkedIn, das früher nach einem Business-Facebook aussah und es jetzt auch wieder tut. Und die vielen Nachfolgenden tun es ähnlich.







Social Networks werden optisch ein Einerlei, nur die Kontakte und Zielgruppen-Funktionen scheinen sich in den Systemen noch zu differenzieren. Die jeweiligen Marken treten soweit in den Hintergrund, dass ein User schon genau schauen muss, wo er gerade ist und welche Funktionen er erwarten darf. Schön sind sie alle irgendwie geworden, aber ob das gut ist? Eine ausdifferenzierte Marke und ein passendes Layout sind ja auch in der Usability sinnvoll.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Social Network #Webdesign #Design #Marke







