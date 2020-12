Company 30.11.2020

Gewinne bei Tencent

Der chinesische Internet-Riese Tencent verzeichnet im dritten Quartal 2020 einen Gewinnanstieg von 89 Prozent auf 38,5 Mrd. Yuan (etwa fünf Mrd. Euro).

Vor allem der Gaming-Boom in der Corona-Krise ist ein Vorteil für den Konzern, zu dem unter anderem 'League of Legends'-Entwickler Riot Games gehört. Bei Redaktionsschluss dieser Meldung (13:28 Uhr) notiert das Tencent-Papier mit einem Plus von 4,1 Prozent bei 64,97 Euro.



Im Jahr 2018 hat sich Tencent restrukturiert und den Fokus mehr auf die Online-Verbindung zwischen Konsumenten und Unternehmen gelegt. 'Das sollte vor allem längerfristig Früchte tragen, aber wir sehen jetzt schon Vorteile. Unser Werbegeschäft wird dadurch konsolidiert, unsere Produktplattform verjüngt sich. Auch unser Cloud-Geschäft wächst', erläutert Tencent-CEO Ma Huateng.



Tencent konnte den Umsatz um 29 Prozent auf 125,4 Mrd. Yuan (etwa 16 Mrd. Euro) steigern. Im Bereich der Videospiele und Social-Media-Anwendungen haben sich die Umsätze um 38 Prozent auf 69,8 Mrd. Yuan (ungefähr neun Mrd. Euro) erhöht. Vor allem die Online-Multiplayer-Games 'Honour of Kings' und 'PlayerUnknown's Battlegrounds' sind dafür verantwortlich. Honour of Kings hatte in diesem Jahr als erstes Videospiel täglich durchschnittlich 100 Mio. aktive User.



Die künftigen Gewinne von Tencent sind aber ungewiss, vor allem weil die chinesische Regierung diese Woche ein hartes Durchgreifen gegen Internet-Giganten angekündigt hat. Künftig will die Volksrepublik ihr Kartellrecht härter durchsetzen und das Monopol von Unternehmen wie Tencent einschränken. Firmen dürfen bald unter anderem weniger Kundendaten sammeln und weniger Exklusiv-Deals mit Verkäufern abschließen.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Tencent #China #Umsatz #Games







Auch interessant!

Facebook ist bald Nummer 2

Denken Sie einmal nach, welches Social Network zum Überholen angesetzt hat und Facebook bald von Platz 1 ...



Sandy und das Web

Der riesige Sturm Sandy, der die USA in Atem hält, hinterlässt seine Spuren auch im Netz. Durch Stromausf...



Wo die Surfer sind...

ComScore hat eine neue Auswertung der Surfzeiten im Internet pro Website herausgebracht. Microsofts Web-A...



Amazon speichert für Europa

Der Online-Speicher 'S3' soll auch nach Europa kommen. Neue Datencenter in Europa bringen nun auch mehr D...