Das alternative Youtube Rewind 2020

Offiziell wird es von Youtube ja keinen Jahresrückblick geben, nachdem es in den letzten Jahren Kritik hagelte und das Jahr nicht viel positives zu vermelden gibt. Das aber hält Rezo nicht davon ab, zurück zu blicken.





Wie immer ist diese Art Rewind wesentlich besser als alles, was die Plattform selbst als Rückblick geboten hat. Sehenswert!

