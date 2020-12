Software 22.12.2020

Threema wird Open Source

Der Messenger Threema ist derzeit günstiger zu haben, weil der Wandel zur Open Source-Software gefeiert wird.

Als einer der 'sicheren' Messenger mit starker Verschlüsselung und datensicheren Übertragung ist threema bekannt, doch eines war bisher hinter verborgenen Türen: Der Code und die Verschlüsselung waren zwar dokumentiert, aber 'closed' source - man musste also Vertrauen aufbringen.



Künftig ist Threema allerdings offen: Der Quellcode samt allem, was für die Android-App notwendig ist, ist nun frei verfügbar. Man kann sich also statt auf die Dokumentation zu vertrauen auch selbst auf die Suche nach Schwachstellen machen. Und das sorgt für Sicherheit, die weit über Vertrauen hinausgeht. Threema hofft, damit Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen.

#Threema #Messenger #Open Source







