Content 14.01.2021

Redaktionelle Beiträge buchen

Es gibt nicht mehr viele Seiten, die redaktionelle Texte vermitteln und diese auch mit Links, Videos oder Bildern bestücken lassen. Diese hier ist schon lange aktiv und funktioniert immer noch.

Kein Link-Spam sondern das Schalten von Inhalten in Blogs und Magazinen ist die Spezialität von Ranksider, das schon lange am Markt ist. Wer eine Website betreibt, kann sich also genauso registrieren wie jemand, der einen Text veröffentlichen mag. Die Website macht das Matching und findet die passenden Stellen, wo die Inhalte veröffentlicht werden können.



Rank Sider Content Marketing



Da solche Möglichkeiten rar wurden, ist der Link doppelt wertvoll. Inhalte zu verbreiten, die per Pressemeldung ohne Widerhall bleiben, sind hier immer noch möglich.

