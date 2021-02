Twitter 11.02.2021

Erschreckende Malware

Cybergangster nutzen oft angsteinflößende Inhalte auf Twitter, um User zum Download von schädlicher Software zu verleiten. Weisen Tweets auf Gefahren hin, werden sie deutlich häufiger geteilt.

Das hilft Hackern dabei, die Systeme ihrer Opfer zu infizieren und so persönliche Informationen zu stehlen. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Cardiff University. 'Kriminelle wählen mit großer Sorgfalt die Worte in den Tweets aus. Bestimmte Ausdrücke können eine emotionale Reaktion auslösen. Hacker nutzen negative Gefühle wie Furcht, Zorn oder Trauer aus und bringen Menschen dazu, Tweets zu teilen und auf Links zu klicken', erläutert Studienleiter Amir Javed.



Die Forscher haben 275.000 Tweets analysiert, die im Rahmen von sieben größeren Sport-Events gepostet wurden. Javed zufolge locken solche Ereignisse viele Social-Media-User an, was sie zu idealen Gelegenheiten für Cyberkriminelle macht. Insgesamt 105.642 der untersuchten Nachrichten beinhalteten Links zu bösartigen Websites.



In den schädlichen Tweets fanden sich häufig mit negativen Emotionen verbundene Ausdrücke wie 'töten', 'kämpfen' und 'Kontroverse'. Dagegen wiesen gewöhnliche Nachrichten eher positive Begriffe wie 'Liebe', 'Team', 'glücklich' oder 'Spaß' auf. Twitter-User haben die negativen Inhalte um 114 Prozent häufiger mit anderen geteilt.



Laut der Studie ist der Inhalt von Hacker-Tweets deutlich auschlaggebender als die Anzahl der Follower, die Accounts von Tätern haben. Die Forscher sehen in den Ergebnissen großes Potenzial für eine Künstliche Intelligenz, die Cyber-Attacken durch Twitter präzise vorhersehen und schnell auf sie reagieren kann.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Twitter #Malware #Hacker







Auch interessant!

Cash für Werbung kommt wieder

Als Ende letzter Woche bei oe24 ein Modell der Finanzierung der User gegen deren Zeit auf der Website vor...



Vertrauen in Social Media schwindet

Zwar nutzen mittlerweile vier von fünf US-Usern Social Media. Doch was den Schutz der Privatsphäre betrif...



Smartphone-Killer

Eine neue Virenfamilie macht Smartphones im schlimmsten Fall komplett unbrauchbar und erfordert einen Ger...



Spam sucht neue Wege

Weil sich die Menschheit an Spam-Lawinen im Posteingang gewöhnt hat und die entsprechenden Filter immer b...