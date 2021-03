Internet 10.03.2021

Bullshit und Fakes Personen, die oft mit Übertreibungen oder Verdrehungen zu beeindrucken oder zu überzeugen versuchen (Bullshitting), lassen sich auch selbst eher von beeindruckend klingenden Fehlinformationen zum Narren halten. Das haben Forscher der University of Waterloo ermittelt. Demnach sind Menschen, die häufig an überzeugendem Bullshitting beteiligt sind, tatsächlich ziemlich schlecht darin, es selbst zu identifizieren.



Den kanadischen Experten nach haben diese Art von Personen häufig damit Probleme, gewollt profunde oder wissenschaftlich korrekte Fakten von beeindruckender, aber bedeutungsloser Erfindung zu unterscheiden. Wichtig sei auch, dass diese Personengruppe viel eher auf falsche Überschriften in den Medien hereinfällt. Die Forschungsergebnisse wurden im 'British Journal of Social Psychology' veröffentlicht.



Laut Forschungsleiter Shane Littrell geht man zwar eher davon aus, einen Schwätzer nicht mit Unsinn zu erreichen. 'Unsere Studie zeigt aber, dass das nicht der Fall ist.' Tatsächlich scheint es so zu sein, dass die größten Verbreiter von überzeugendem Unsinn auch ironischerweise jene sind, die am ehesten selbst darauf hereinfallen. Die Forscher definierten 'Bullshit' als Information, die dazu gedacht war, zu beeindrucken, zu überzeugen oder Menschen anderweitig in die Irre zu führen. Diese Info wird häufig ohne Rücksicht auf die Wahrheit konstruiert.



Das Team hat zwei Arten von Bullshitting identifiziert - und zwar überzeugend und vermeidend. Überzeugender Hohlsprech nutzt irreführende Übertreibungen und Ausschmückungen, um zu beeindrucken, zu überzeugen oder mit anderen in Einklang zu stehen. Vermeidender Hohlsprech gibt in Situationen, in denen Aufrichtigkeit andere verletzen oder den Ruf schädigen könnte, unerhebliche, ausweichende Antworten.



Die Forscher haben mit 800 Teilnehmern aus den USA und Kanada Experimente durchgeführt. Sie untersuchten die Beziehungen zwischen der eigenen Einschätzung beider Arten von Bullshitting und ihrer Bewertung davon, wie profund, wahrheitsgemäß oder genau sie pseudo-profunde und pseudo-wissenschaftliche Aussagen und falsche Überschriften aus den Medien einschätzten. Die Probanden absolvierten auch Untersuchungen ihrer kognitiven Fähigkeiten, metakognitiver Einblicke, intellektueller Selbstüberschätzung und reflektivem Denken.



Littrell zufolge zeigte sich, dass je häufiger eine Person aktiv überzeugendes Bullshitting ausübt, desto wahrscheinlicher sie von verschiedenen Arten von irreführender Information getäuscht wird. Dies geschehe ohne Rücksicht auf ihre kognitiven Fähigkeiten, reflektives Denken oder metakognitive Fähigkeiten. 'Überzeugende Bullshitter scheinen eine oberflächliche Fundiertheit für eine tatsächliche zu halten. 'Wenn etwas einfach profund, wahr oder korrekt klingt, glauben sie, dass das auch wirklich der Fall ist. Vermeidende Bullshitter können diese Unterscheidung sehr viel besser treffen', heißt es abschließend. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #Fake News #Social Media #Studie





