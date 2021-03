Internet 18.03.2021

Clubhouse soll privater werden Die Audio-Chat-Anwendung Clubhouse verlangt von Veranstaltern bald nicht mehr die Smartphone-Kontakte der Teilnehmer für Einladungen. Um jemanden einer Diskussion beizufügen, ist nur noch dessen Handy-Nummer erforderlich. Damit will Clubhouse die Privatsphäre von Anwendern besser schützen. Durch die Einladung per Kontaktdaten landen User nämlich oft unfreiwillig in Chats.



'Wenn User Teilnehmer nicht in ihren Kontakten haben, können sie diese einfach einladen, indem sie ihre Telefonnummer eintippen', heißt es von Clubhouse. Anwender können auch künftig selbst Kontakte löschen, die sie bereits auf die App hochgeladen haben. Momentan müssen sie aber noch das Clubhouse-Team um das Entfernen der Daten bitten.



Zu den neuen Clubhouse-Features zählen auch die Möglichkeit, Links zum eigenen Profil oder Club mit anderen zu teilen sowie ein Filter, mit dem Anwender eher Chatrooms sehen, deren Sprache sie bevorzugen. Außerdem startet die App Ende März ein Partnerprogramm, das bestimmten Content-Produzenten die Möglichkeit gibt, ihr Publikum zu vergrößern und ihre Shows zu monetarisieren.



Clubhouse hat seinen Start im April 2020 hingelegt und seither mehr als acht Mio. Downloads verzeichnet. Für Investoren ist die App sehr attraktiv, bei einer Finanzierungsrunde im Januar hat sie 100 Mio. Dollar eingesammelt und wird momentan mit etwa einer Mrd. Dollar bewertet. Viele große Tech-Konzerne wollen den Erfolg von Clubhouse kopieren, unter anderem arbeitet Facebook-Tochter Instagram an einem Klon der Anwendung.



Klone im Anmarsch



Die Social-Media-Plattform Instagram testet momentan ein Audio-Chat-Feature, das der Trend-App Clubhouse massiv ähnelt. Den Prototypen der neuen Anwendung hat der Tech-Blogger Alessandro Paluzzi entdeckt. Ihm zufolge können User möglicherweise bald Audio-Diskussionen auf Instagram veranstalten.



Paluzzi bezeichnet den Instagram-Prototypen als 'Audio-Rooms'. Ein neuer Button in Form eines Mikrofons soll Anwendern ermöglichen, eine Diskussionsrunde mit anderen Usern zu beginnen. Ähnlich wie bei Clubhouse können nur diejenigen Nutzer Teilnehmer an den Debatten werden, die eine Einladung erhalten haben.



Clubhouse hat seit dem Start im April 2020 massive Erfolge gefeiert. Laut dem US-Analyseunternehmen App Annie hat die Anwendung Mitte Februar 8,1 Mio. Downloads erreicht. Im Januar hat die App in einer neuen Finanzierungsrunde 100 Mio. Dollar eingesammelt und wird momentan mit etwa einer Mrd. Dollar bewertet.



Instagram ist nicht die erste Plattform, die Clubhouse kopieren will. So hat Twitter im Dezember mit 'Spaces' ein eigenes Feature für Audio-Chatrooms eingeführt. Sowohl Spaces als auch Clubhouse selbst sind nur für iOS verfügbar. Unklar ist, ob das Instagram-Äquivalent auch eine Android-Version haben wird. pte/red

Clubhouse Website

