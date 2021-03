Link-Vorschau in Chrome

Browser 18.03.2021

Der Google-Browser Chrome ermöglicht Android-Usern mit dem Feature 'Preview Page' künftig die Vorschau auf eine Internetseite, bevor sie diese tatsächlich öffnen.

Dadurch können Nutzer überprüfen, welche Inhalte sich auf einer Website befinden und so entscheiden, ob sie wirklich auf einen Link klicken wollen. Laut einem Bericht von '9to5Google' müssen Anwender nur länger auf einen Link klicken, um das neue Feature aufzurufen. Dadurch sehen sie eine Vorschau der Website, die fast den ganzen Smartphone-Bildschirm abdeckt. Auch können sie so verschiedene zusätzliche Informationen wie den Namen oder die Domain der Seite einsehen.



Die Preview Page enthält auch die Option, die Website in einem eigenen Fenster komplett zu öffnen. Google arbeitet schon seit zwei Jahren an diesem Feature. Mit einem neuen Chrome-Update können Android-User es jetzt verwenden. Unklar ist, ob es auch eine iOS-Version der Preview Page geben wird.



Momentan arbeitet Google daran, Nutzern der Suchmaschine möglichst schnell mehr Informationen zu bieten. Beispielsweise können User, die nach Restaurants suchen, seit September auf einen Blick sehen, ob diese kontaktlosen Service anbieten.

