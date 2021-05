Technologien 20.05.2021

Zahlsysteme in der Kritik

Mit dem pandemiebedingten Boom des Online-Handels mehren sich auch die Beschwerden über Online-Bezahldienste.

Das berichtet die Verbraucherzentrale Bundesverband. So würden Forderungen eingetrieben, obwohl die Ware nie ankam oder längst zurückgeschickt wurde. Verbraucher beklagen zudem, dass sie sich neben dem Händler zusätzlich mit dem Zahlungsabwickler auseinandersetzen müssen, um ihr Geld zurückzuerlangen.



Aber auch Betrüger haben Online-Bezahldienste für sich entdeckt und kaufen ohne Wissen der Verbraucher, aber auf deren Kosten, ein. Die um ihr Geld geprellten Verbraucher berichten, dass sie danach Mühe hatten, das Geld von den Bezahldiensten wieder zurückzuholen. Die Zahlen verdeutlichen die aktuelle Lage in Deutschland.



2020 stiegen die Beschwerden im Vergleich zu 2019 zu Online-Bezahldiensten und mobilen Payments um 98 Prozent. Paypal und Klarna werden bei 67 Prozent der Beschwerden im Jahr 2020 über Online-Dienste sowie Online-Payment genannt. Die häufigsten Beschwerden gingen 2020 zu Rechnungsstellung und Inkasso (46 Prozent), unlauteren Geschäftspraktiken (20 Prozent) sowie Vertragsbestimmungen und Vertragsauflösung (neun Prozent) ein.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Zahlung #Internet #Beschwerden #Kritik







Auch interessant!

eCommerce: 20% Förderung des eigenen Shops

Wer einen Onlineshop in Österreich umsetzen möchte, sollte sich die aktuellen Förderungen rund um das neu...



Corona veränderte Zahlverhalten

Die Corona-Pandemie verändert die Welt. Das gilt auch für das Bezahlverhalten der Menschen. Elektronische...



Debit Mastercard als Bankomat-Kreditkarte

Mit einer Kreditkarte, die wie eine Bankomatkarte direkt vom Konto abbucht, startet die Erste Bank in Öst...



Peer-Zahlungen interessanter

Jeder fünfte Deutsche würde Peer-to-Peer-Bezahllösungen nutzen oder setzt sie bereits ein. Dabei werden K...



Mehrheit mag Paypal

Einkäufe im Internet werden häufiger per Online-Bezahldienst wie PayPal beglichen als per Lastschrift ode...



Gemeinsam finanzieren

Ein neues Bezahlsystem, das sich vor allem für das Einsammeln von Geldbeträgen unter Freunden eignet, hat...