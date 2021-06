Werkzeuge 02.06.2021

Speechelo mit realem deutschen Fließtext getestet

Nach unserem Test wurde der Wunsch laut, die Text-to-Speech-App Speechelo mit einem echten Manuskript zu füttern und ohne Optimierungen zu demonstrieren. Das haben wir nun nachgeholt.

Einige Einsendungen haben nach dem letzten Test von Speechelo gebeten, Texte aus dem realen Umfeld für eine Demonstration zu nutzen. Eine der Einsendungen beinhaltete einen solchen Text, der hier ohne weitere Optimierung an Speechelo übergeben wurde. Hierzu wurde die KI-Stimme Lina als Maßstab genommen und mit männlichen Non-KI-Stimmen aus den drei deutschen Ländern verglichen.



Der (im Video eingeblendete Text) wurde 1:1 samt Aufzählungen, Absätzen etc. übernommen, entspricht also einem realen Manuskript ohne irgendwelche Abwandlungen. Im Video wurde die Interpretation von Lina nur in zwei Hälften geteilt, um die Abschnitte der anderen künstlichen Stimmen vergleichen zu können. Das macht es etwas leichter, Unterschiede im Text-to-Speech-Verhalten feststellen zu können.







Wer es probieren mag und eine Computer-Stimme einsetzen will, kann das so auch noch etwas günstiger haben.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Speechelo #Text #Sprache #KI #Test







