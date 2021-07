Twitter 14.07.2021

Frauen tweeten persönlicher

Frauen und Personen, die nie eine Hochschule besucht haben, teilen auf Twitter eher ganz freiwillig persönliche Daten als andere Nutzer.

Das zeigt eine Studie unter Leitung des College of Information Sciences and Technology (IST) der Pennsylvania State University. Doch immerhin: Insgesamt teilen die Menschen weniger, als sie selbst glauben. Ob User Features zum Schutz ihres Accounts wie Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzen, scheint indes nicht von ihrem Hintergrund abzuhängen - und nur bedingt davon, wie wichtig ihnen die Privatsphäre ist.



Wer seine Online-Privatsphäre schätzt, tut mehr dafür - das ist eine verbreitete Annahme. 'Wir konnten keine starke Korrelation zwischen der deklarierten Einstellung und dem tatsächlichen Verhalten finden', sagt nun aber IST-Doktorandin Jooyoung Lee. Das ist eines der überraschenden Ergebnisse der Studie, für die sie und ihre Kollegen 110 Twitter-User nicht nur befragt, sondern deren tatsächliches Verhalten auf der Plattform auch einen Monat lang verfolgt haben. Ziel war es, ein klareres Bild zu gewinnen, wie sozioökonomische und demografische Faktoren Risiken für die Privatsphäre beeinflussen.



Eigentlich hat das Team erwartet, dass ein niedriger sozioökonomischer Status beeinflusst, wie gut User mit Funktionen zum Schutz der Privatsphäre klarkommen und diese auch nutzen. Doch eben das scheint in der Praxis nicht der Fall. Ebenfalls überraschend: Twitter-Nutzer halten sich in Sachen persönliche Daten für unvorsichtiger, als sie es wirklich sind. 'Wir haben festgestellt, dass die Leute weniger teilen, als sie glauben, dass sie teilen', erklärt der IST-Professor Shomir Wilson. Das könnte allerdings damit zusammenhängen, dass User nicht wirklich gut einschätzen können, was sie im Laufe eines Monats alles teilen - was eigentlich problematisch ist.



Wenn Nutzer nämlich allzu viele kleine, auf den ersten Blick harmlose Details über sich verraten, können diese Daten potenziell für Zwecke von Marketing bis hin zu Überwachung genutzt werden. Es wäre also möglicherweise sinnvoll, würden soziale Medien Features umsetzen, damit Menschen leichter nachvollziehen können, was sie in den Netzwerken tatsächlich tun. 'Die Leute an ihr Teilverhalten zu erinnern, könnte eine gute Lösung sein, um ihnen zu helfen, den Überblick darüber zu behalten, welche Art von Daten sie öffentlich teilen', meint Lee.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Studie #Twitter







Auch interessant!

Positiver Werbeerfolg

Empathie und Freudenbotschaften sind bei digitalen Kampagnen für den BFSI-Sektor (Banken, Finanzdienstlei...



qAnon durch Regeln und Gastroöffnung zerstört

Nicht nur die 'Normalität' sorgt für ein Zurückdrängen der Verschwörungsmythiker. Die für die QAnon-Versc...



Menschen statt Friends und Follower

Probleme lassen sich besser mit Hilfe von Menschen lösen als mit Social Friends, zeigt eine Studie der Mi...



Reputation in Social Media

Ein internationales Forscher-Team hat einen Ansatz entwickelt, wie Unternehmen den Markenruf langfristig ...



Twitter Safety Mode

Die US-Mikroblogging-Plattform Twitter plant einen 'Safety Mode', der für individuelle User automatisch A...