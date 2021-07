Web-Technik 18.07.2021

Artlist übernimmt FX-Home

Mit der Übernahme der Softwarefirma, die Hitfilm und andere kreative Programme herstellt, wird Artlist ein Rundum-Anbieter für Inhaltshersteller.

Contentersteller im Internet haben vermutlich mit beiden Teilen der zusammengeführten Firma bereits zu tun gehabt. Bei Artlist gibt es Musik für Videos (und die 'neueren' Bereiche umfassen auch Clips in Videoform, Effekte und mehr). Bei Hitfilm steht der Videoschnitt im Mittelpunkt, Effekte für Videos und Bildbearbeitung gibt es da genauso. Und während Artlist auf einem Mietmodell funktioniert, arbeitet Hitfilm mit kostenloser Software samt Premium-Optionen in einmaliger Zahlung.







Die Mischung ist spannend und könnte zusammen mehr ergeben als die Summe der Teile. Vorerst bleibt aber alles beim Alten, melden die Unternehmen. Auf jeden Fall tut Konkurrenz gut im Markt, denn das Aufteilen der Marktanteile zwischen den großen der Branche ist für Konsumenten nicht optimal. Dass sich Artlist und Hitfilm hier deutlich besser positionieren werden, ist also eine gute Nachricht.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Hitfilm #Artlist #Musik #Lizenz #Video #Unternehmen #Übernahme







Auch interessant!

Lizenzierbare Musik für kommerzielle Videos

Sobald ein Video öffentlich erscheinen soll und der Inhalt werblich ist, wird auch das Thema des Soundtra...



Gratis Videoschnittprogramme

Videoschnittprogramme, dies es kostenlos gibt, sind mittlerweile zahleich. Die gratis Videobearbeitungspr...