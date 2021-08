Company 12.08.2021

Norton kauft Avast

8 Mrd. Dollar ist Norton die Übernahme des Mitbewerbers im Antiviren-Segment wert. Damit konsolidiert sich der Sicherheitsbereich weiter.

Symantec, wo Norton aufgegangen ist, wurde im Business-Bereich von Broadcom übernommen und im Endkundenbereich dann zu Nortonlifelock. Und nun folgt dort wiederum mit der Übernahme von Avast, ebenfalls einem großen Namen im Bereich des Virenschutzes, ein überraschender Zukauf, nachdem dort zuletzt auch Avira übernommen wurde.



Avast selbst ist durch Übernahmen gewachsen, AVG wurde da etwa eingegliedert. Viele (auch freie) Antivirenprogramme sind damit unter einem Dach zusammengewachsen, der Mitbewerb und Wettbewerb schwindet. Und das angesichts einer ohnehin großen Tendenz hin zu Sicherheit, die direkt aus dem Betriebssystem kommt. Seit die Antivirensoftware immer wieder selbst unter Hackerangriffe und Beschuss kam zeigte sich die Stabilität und Sicherheit des hauseigenen Malware-Schutzes von Microsoft als großer Vorteil und viele Unternehmen und Endkunden kaufen keine externen Lösungen mehr zusätzlich.



Norton jedenfall wächst jetzt einmal durch den Zukauf und erreicht große Dimensionen. Über den Hebel der hohen Nutzerzahlen sollte sich auch die Qualität der Software und der Funktionen steigern lassen, außerdem sind neue Entwickler-Teams dazu gekommen. Vielleicht schafft Norton es so trotz schwindenden Wettbewerbs wieder auch in den Köpfen der Anwender an Boden zu gewinnen.

