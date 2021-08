Tipp 15.08.2021

Einzelhandel braucht eigene Website

Wenn ein Viertel der Händler nicht einmal eine eigene Homepage im Internet haben, dann ist das bedenklich. Eine Studie zeigt die Gründe für dieses Versäumniss.

23 Prozent der kleinen Einzelhändler in den USA haben keine eigene Webseite, wie eine Umfrage von, einer führenden unabhängigen Bewertungswebseite für Online-Tools, Produkte und Dienstleistungen für kleine Unternehmen, unter 1.250 Kleinunternehmen zeigt. Ein Drittel hat eigenen Angaben nach noch nie eine Homepage gebraucht. 29 Prozent glauben, dass ihre Kunden ohnehin nicht online sind, und 33 können sich vorstellen, dass soziale Medien ihre Online-Bedürfnisse unterstützen können.



Gut jedes vierte Unternehmen hat kein Geld, um eine Website erstellen zu lassen. Und 26 Prozent sagen, dass sie kein Personal haben, das die Webseite pflegen könnte. Weitere 24 geben an, dass es an Wissen oder Fähigkeiten mangelt, eine Website zu erstellen und zu betreiben. Das ist kurzsichtig, sagt Dennis Consorte, Marketingberater für kleine Unternehmen bei Digital.com.



'Es gibt eine überwältigende Menge an Daten, die zeigen, dass Verbraucher viel Zeit online verbringen. Sie beginnen ihre Suche nach einem Produkt oder einer Dienstleistung in der Regel im Internet. Jedes Unternehmen, das ausschließlich offline tätig ist, verpasst die Gelegenheit, neue Kunden zu gewinnen und die Loyalität bestehender Kunden zu erhalten - vor allem derjenigen, die mehr Komfort wollen', so Consorte.



Dem Bericht zufolge ist der Online-Handel von 2019 bis 2020 um 5,5 Prozent gewachsen. Die Studie hebt auch Daten von Drittanbietern hervor, wonach Verbraucher im Schnitt sechs Stunden und 42 Minuten pro Tag online verbringen. Daraus schließt Digital.com, dass E-Commerce kleinen Unternehmen die Möglichkeit bietet, mit der Konkurrenz Schritt zu halten. Es könne auch eine neue Einnahmequelle sein. Da es relativ einfach sei, einen Web-Shop einzurichten, benötigten KMU nur das Internet, um in den Online-Handel einzusteigen.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Studie #USA #eCommerce #Handel #Website #Onlineshop







Auch interessant!

Förderung für Shops in Österreich

Mit einer eCommerce-Förderung will Österreich KMU fit machen für den Onlinehandel. Gefördert werden klass...



Wordpress-Anleitung für den Einstieg

Gegeben ist eine fertige Website. Nun soll sie befüllt werden. Doch wie steigt man am einfachsten ein, we...



eCommerce für KMU

Im aktuellen Content Creator Podcast geht es um den eigenen Onlineshop für KMU und dabei natürlich spezie...



Mit dem Handel ins Internet gehen

Onlineshop statt Ladengeschäft: Die Alternative ist derzeit für viele Betriebe ein Ausweg aus der Corona-...



Handel zu wenig digital

Auch wenn viele Handelsunternehmen die Wichtigkeit digitaler Abläufe erkannt haben, sehen sich zwei Drit...