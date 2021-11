Web-Technik 17.11.2021



Firefox Relay startet

Eine Erweiterung des Browsers erlaubt die einfache Nutzung von Wegwerfadressen bzw. eMail-Forwardern, die die wahre Adresse verschleiern helfen.

Wenn man als Login eine eMail-Adresse eingibt, dann kann das in viel Spam und Viren-eMails enden, sollte die Adresse einmal in die Öffentlichkeit getragen werden. Und das kann man ändern, indem man Adressen verwendet, die sonst keinen Nutzen haben, also auch leicht verworfen werden können. Solche Wegwerfadressen sind im Internet zu haben und zumeist mit einem Webmail verbunden, um gültige eMails abrufen zu können. Manchmal wird auch eine Weiterleitung aktiviert, damit man erwünschte Nachrichten ins normale Postfach erhält.



Bei Mozillas neuem Dienst für den Firefox Browser verwendet man die Methode der Weiterleitung. Als Besonderheit integriert sich die Erweiterung in den Firefox-Browser, bei eMail-Eingabefeldern kann man die Wegwerfadressen automatisch erstellen und eingeben lassen. Das Relay kann man aber konfigurieren, damit nur wirklich erwünschte Nachrichten ankommen, also jene der Website im Normalfall. Sollten Adressen missbraucht werden, stellt man Filter ein, deaktiviert das Relay der eMails oder löscht die Wegwerfadresse einfach. Ähnlich einem Passwortmanager sorgt Firefox Relay dafür, dass auch die eMail-Adresse sicher verwaltet und genutzt werden kann.



Mozilla Relay



Die verwendeten Adressen lauten auf @relay.mozmail.com. Sollten Sie Wegwerfadressen nicht akzeptieren wollen, können Sie diese Domain also sperren, um den Mozilla-Dienst nicht zu erlauben. Überall dort, wo man eine dauerhaft gültige eMail-Adresse des Gegenübers braucht, ist eine Relay-Adresse eher nicht sinnvoll. Für User hingegen, die etwas mehr Sicherheit vor Spam im Postfach haben wollen, können sich mit einem Firefox Relay absichern - allerdings nur im Firefox mit der Installation der Erweiterung. Mit Anhängen kommt Relay scheinbar nicht klar, zumindest rädt Mozilla von der Verwendung dafür ab.



Mozilla möchte die Erweiterung auch als Einnahmequelle nutzen. Für bis zu fünf Adressen ist Relay kostenlos nutzbar, danach fallen monatliche Kosten an. Das Premium-Relay für etwa einen Euro pro Monat bietet dann unlimitiert weitere Relay-Adressen an, die man noch dazu besser personalisieren kann. Und auch eine andere spannende Funktion kommt erst mit dem Premium-Paket: Man kann damit auch über die Relay-Adresse zurückschreiben, also auch Kontakte hinter der Mozilla-Adresse verstecken.

