Aktuell 23.11.2021

Viele Follower sind Fakes

Die sozialen Medien und hierbei vor allem die Profile bekannter Personen und Unternehmen, sind voll mit Bots und Fake-Profilen.

Das zeigt eine Studie des Marketing-Beraters Sortlist, für die die Profile der 320 meistgefolgten Accounts untersucht wurden. Insbesondere bei bezahlten Kooperationen mit Influencern sollten sich Marken dieser verringerten Reichweite bewusst sein, heißt es.



Follower und Likes sind für viele Influencer und Promis nicht nur Statussymbol, sondern auch Geschäftsmodell. Die Anzahl an Followern stellt einen enormen monetären Wert für Promis, Influencer und Unternehmen dar, die mit Marken oder anderen Kooperationspartnern zusammenarbeiten. Ist die Zahl künstlich erhöht und ein Teil der Follower in Wirklichkeit nicht echt, bedeutet das für bezahlte Beiträge eine weitaus kleinere Reichweite als ursprünglich angenommen.



Auch wenn es für Promis und Unternehmen mit vielen Followern sehr schwer ist, ihre Anzahl an Fake-Followern zu erkennen und zu minimieren, gibt das potenziellen Kooperations- und Auftragspartnern Aufschluss über die tatsächliche Reichweite bezahlter Beiträge. 'Eine große Zahl an Fake-Followern kann ein Vorteil sein, weil Influencer dadurch beliebter und einflussreicher wirken als sie sind. Sie können jedoch auch zum Problem werden, indem sie für Geschäftspartner den kommerziellen Wert und die Reichweite eines Influencers sowie die genaue Repräsentation seiner Follower infrage stellen', meint Aline Strouvens von Sortlist.



Angeführt wird die Liste von Profilen mit den meisten falschen Followern von Influencer Jay Alvarez mit 36 Prozent Fake-Followern. Doch auch Promis wie Paris Hilton, Caitlyn Jenner oder Nicki Minaj liegen mit fast 30 Prozent weit vorne in der Statistik. Zu den Vereinen und Unternehmen mit den meisten falschen Followern zählen der Leicester Football Club sowie Pizza Hut, Burger King oder Victoria's Secret.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Studie #Follower #Promis







Auch interessant!

Live-Stream-Shopping

Einkaufen via Social Media liegt voll im Trend. Zum Start des US-Weihnachtsgeschäfts testet Twitter daher...



Fake News kommen aus Indien

Die meisten via Social Media verbreiteten Fake News zum Thema Corona stammen aus Indien. Damit ändern sic...



Influencer und Marken geschädigt

Erwartungen von Online-Communities können dazu führen, dass Produktwerbungen von Influencern negative Fol...



Menschen statt Friends und Follower

Probleme lassen sich besser mit Hilfe von Menschen lösen als mit Social Friends, zeigt eine Studie der Mi...