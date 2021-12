Web-Technik 28.12.2021

Zoom investiert in mehrere Richtungen

Mit dem Anteil an American Express Global Business Travel wurde genauso wie mit dem Einstieg bei Cvent die 'alte' Business-Veranstaltung ins Unternehmen geholt, nun greift man aber auch bei zukunftsweisenderen Technologien zu.

Die Produkte von Liminal wurden dazu genauso wie deren Betreiber ins Unternehmen geholt. Im Wesentlichen sind das für Zoom wohl die Produkte Zoom OSC und Zoom ISO, ersteres läßt Zoom per OSC steuern (also beispielsweise per Streamdeck und Companion-Software, wie es Streamer tun). Zweiteres wird gerne dann eingesetzt, wenn man Gäste via Zoom in professionellere Umgebungen holen will. So werden Gäste in Zoom-Meetings auf Bühnen bei hybriden Veranstaltungen eingebunden oder in Übertragungen für das Fernsehen oder professionellere Streams.



Daneben gibt es bei Liminal auch noch andere Technologien. So erlaubt Streamviewer die Fernsteuerung von zB. Leuchten und anderen Geräten auf der Seite des anderen Zoom-Partners. Das ist insbesondere wichtig, wenn ein Bild eines Teilnehmers für eine Verwendung in einer größeren Produktion angepasst werden soll, um mit anderen Inhalten überein zu stimmen.

