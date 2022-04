Twitter 14.04.2022

Will Musk Twitter kaufen?

Oder geht es nur um Kursmanipulation oder eine Revanche in der Sache des Aufsichtsratspostens, den Musk nicht bekommen hat?

Twitter steht nicht zum Verkauf, aber ein Angebot, der über ein Drittel über dem Marktwert bzw. Kurswert an der Börse liegt, dürften viele Aktionäre gerne annehmen. Musk bietet das an und könnte, wenn das Angebot wahr ist, tatsächlich Twitter kaufen und zu einem privaten Unternehmen ohne Börse zurück wandeln. Er könnte dann auch den Twitter-Boss tauschen, der im Endeffekt dafür sorgen konnte, dass der Einfluss von Musk über die Gremien nicht zu groß wird - aktuell hält er 9% an Twitter und sollte eigentlich einen einflussreichen Posten bekommen.



Doch Musk ist bekannt für seine Spielchen mit eigenen Börsenwerten, die er mit flinken Tweets schon mal wertbestimmend verändert - die Börsenaufsicht musste schon mehrfach eingreifen. Dafür spricht, dass Musk durch die Ankündigung im Vorbeigehen den Wert seiner Twitter-Beteiligung um 12% gesteigert hat. Aber auch, dass er selbst als reichster Mann nicht einfach so 41 Mrd. Dollar auftreiben kann, um Twitter zu kaufen. Wie er sich eine solche Transaktion vorstellt, ist genauer auch nicht beschrieben.



Zumindest aber hat er mit der Meldung wieder einmal einen Marketing-Coup gelandet, seinen Einfluss klar gemacht und eine erste Revanche für den Misserfolg bei der Postenbesetzung gehabt. Typisch Musk wäre, wenn nach den Worten einfach gar keine Taten folgen, auch das hat man ja schon oft genug gesehen.

