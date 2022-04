Technologien 20.04.2022

Offenere Podcast-User

Podcast-Hörer sind aufgeschlossener und begieriger, Neues zu erfahren, wie eine Untersuchung von Stephanie Tobin von der Queensland University of Technology zeigt.

Gemeinsam mit Co-Autorin Rosanna Guadagno von der Stanford University hat sie rund 300 Menschen aus verschiedenen Ländern zu ihren Podcast-Hörgewohnheiten befragt. 240 haben angegeben, schon einmal einen Podcast gehört zu haben. Diese beantworteten anschließend Fragen dazu, wie oft sie Podcasts hören und welche Arten sie bevorzugen. Zudem haben sie das 'Big Five Inventory' zur Messung der wichtigsten Persönlichkeitsmerkmale ausgefüllt. 'Wir fanden heraus, dass Menschen, die offener sind für neue Erfahrungen, gern Podcasts hören', so Tobin.



Das passe zu früheren Untersuchungen, die gezeigt haben, dass die Anwendung neuer Technologien eng mit der Nutzung von Online-Plattformen zur Suche nach Informationen verknüpft ist. Wer mehrere Stunden pro Woche Podcasts anhört, ist zudem sozial engagierter, heißt es. Wie erwartet, hatten Teilnehmer, die laut Big Five Inventory sehr aufgeschlossen sind, mit größerer Wahrscheinlichkeit einen Podcast gehört. Ein ähnlicher Trend wurde separat bei aktiven Twitter-Nutzern und früheren Bloggern beobachtet. Laut den Experten hören Menschen, die speziell negative Emotionen intensiver wahrnehmen, seltener Podcasts.



Im Vergleich zu Social-Media-Nutzern, die laut früheren Umfragen relativ neurotisch sind und nach Zugehörigkeit suchen, stellen Podcast-Hörer eine unabhängigere, informationssuchende Bevölkerungsgruppe dar, schlussfolgern die Autoren. Den Umfrageergebnissen zufolge sind zudem Männer im Vergleich zu Frauen tendenziell größere Podcast-Fans. Podcasts sind in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden. In den USA etwa stieg die Zahl der Hörer von 46,1 anno 2017 auf 75,9 Mio. im Jahr 2020.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Podcast #Mediennutzung #Audio #Studie







Auch interessant!

Top Content Trends 2022

Wenn es um das Content-Marketing geht, dann hat sich nicht nur durch die Pandemie viel geändert. Und viel...



Ein Like für die Wissenschaft

Britische Universitäten nutzen Social Media, um auf sich aufmerksam zu machen und mit Likes Studenten anz...



Podcasts rekrutieren rechts

Für Rechtsextreme in den USA sind Podcasts zu einem Eckpfeiler der Rekrutierung geworden. Das berichtet '...



Die besten deutschen Sex-Podcasts

Eine Gattung an Podcasts geht durch die Decke, seit einig davon in den Ranglisten ganz nach vorne katapul...



Inbound Marketing führt zum Ziel

Klassisches Marketing hat ausgedient, das 'Inbound Marketing ist die Zukunft' - und die startet jetzt. Wa...



Redaktionsplan für das Internet erstellen

Social Media genauso wie Content Marketing erfordert eine Planung der zu erstellenden und zu veröffentlic...



Podcasts boomen

Podcasts sind zu einer gewaltigen Medienindustrie gewachsen. Die Popularität von Podcasts reißt nicht ab...