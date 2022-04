Twitter 25.04.2022

44 Mrd. Dollar: Musk kauft Twitter

Nun ist es also passiert: Elon Musk kauft Twitter für viele Milliarden. Ein riskantes Geschäft für beide Seiten.

Twitter ist ein kleineres als die marktführenden Social Networks, aber in manchen Regionen ein wesentliches und für einige Branchen, so auch PR und IR, ein attraktives. Dass Elon Musk sich genau dieses Netzwerk schnappt ist nicht verwunderlich, seine Abhängigkeit von guter Presse und Geldgebern bei Spekulationen und Beteiligungen offensichtlich Teil des Geschäftsmodells. Da könnte Twitter wirken - was nicht erst seit dem letzten US-Präsidenten manifestiert wurde.



Umgekehrt ist sowohl der hohe Kaufpreis - 44 Mrd. Dollar sind ein schöner Aufpreis schon alleine auf den Aktienwert an der Börse zuvor - als auch der neue Besitzer für das Produkt selbst ein hohes Risiko. Die Twitter-Bubbler ist eine, die die Transaktion als gefährlich ansieht. Und es sind die User dort, die den Wert darstellen - sollte sich das Social Network wandeln und damit seine User vor den Kopf stoßen, könnte der Wert des neuen Investments von Musk schnell dezimiert sein.



Es könnte aber auch aufgehen. Dann nämlich, wenn er sein Marketing für Twitter wirken läßt, die Marke wieder modern macht aber ansonsten alles beim Alten läßt, sich dort auch nicht persönlich austobt. Dann könnte Twitter profitieren, sein Wert gleichzeitig steigen. Dass das erste Social Network am Mars tweetet und nicht postet, ist ohnehin schon sicher.



Nun aber wird Twitter von der Börse genommen, die bisherigen Eigner werden durch Geld von Musk und einem Kredit, den er für die Finanzierung aufbringt, fürstlich bezahlt. Musk hat angekündigt, die globale Meinungsfreiheit mit Twitter sicherstellen will. Bleibt zu hoffen, dass er damit nicht seine eigenen Probleme mit dem Algorithmus von Twitter gemeint hat.

#Twitter #Elon Musk #Börse #Geld #Übernahme







