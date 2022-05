Browser 03.05.2022

Firefox wird 100

Bei Google ging es zuletzt schnell und nach der 100er-Ausgabe kam die 101 mit Sicherheitspatches nach. Nun springt Mozilla Firefox über die magische 100er-Grenze.

Der Browser ist aktuell noch mit der Nummer 99 aktiv und wird gerade auf die Version 100 umgestellt. Das Update wird also schon in Kürze bei den Usern ankommen, die den Mozilla-Browser noch nutzen.



Aus dem ehemaligen Herausforderer, der nun durch Google Chrome an den Rand gedrängt wurde, ist heute ein Browser mit unter 8% Marktanteil geworden. Chrome, Edge und sogar der Apple-Browser Safari sind noch vor dem Firefox in der weltweiten Statistik. Im deutschsprachigen Bereich ist Firefox traditionell besser aufgestellt, aber auch hier deuten alle Pfeile nach unten.



Mit Firefox 100 soll sich aber wieder ein neuer Trend entwickeln können, hofft Mozilla. Nicht nur der Datenschutz, der hier hoch gehalten wird, ist ein Argument dafür, sondern auch die Darstellung von Bild in Bild, Sicherheitsfunktionen, Vereinfachungen am Smartphone und mehr wurden dem Browser als Geburtstagsgeschenk mitgegeben.



Wer das 100er-Update installieren will, findet die Setup-Datei bei Mozilla im Download und kann über das Menü (Hilfe/Über) nach neuen Versionen suchen lassen.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Mozilla #Firefox #Jubiläum







Auch interessant!

Cookieblock mit KI

Forscher der ETH Zürich haben eine neue Browser-​Erweiterung namens 'Cookieblock' zur besseren Kon...



Facebook Tracking und Beliebtheit

Der Firefox-Macher Mozilla hat eine Studie angekündigt, die mehr Klarheit darüber schaffen soll, in welc...



Chrome zwingt zu Suchmaschinen

Nutzer des aktuellen Google-Webbrowsers Chrome (Version 97) können in den Einstellungen ab sofort nicht ...



Firefox Relay startet

Eine Erweiterung des Browsers erlaubt die einfache Nutzung von Wegwerfadressen bzw. eMail-Forwardern, die...