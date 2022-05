Mobile-Web 03.05.2022

Social Media erst ab 13?

Für sechs von zehn amerikanischen Eltern haben Kinder unter 13 Jahren nichts in den sozialen Medien verloren, wie eine neue Umfrage des Researchers OnePoll unter 2.000 Eltern mit Kindern zwischen fünf und 18 Jahren zeigt.

Sonderlich konsequent sind die Erziehungsberechtigten jedoch nicht, denn 47 Prozent haben ihren Kindern den Zugriff auf soziale Medien erlaubt. Nur 31 Prozent verweigern ihren den Zugriff auf irgendeine Plattform.



69 Prozent der Eltern, deren Kinder sich in den sozialen Medien tummeln, glauben, dass diese bereits reif genug dafür sind. 60 Prozent sind der Meinung, dass das Internet ihren Kindern dabei hilft, zu einer Gemeinschaft zu gehören. Die Befragten gestatten ihren Kindern in der Regel zwischen zwei und drei Stunden (durchschnittlich 2,3 Stunden) Social-Media-Zeit pro Woche. Die Eltern der Generation X (im Alter von 42 bis 57 Jahren) sind mit 2,7 Stunden am freigebigsten in dieser Frage.



Für Devorah Heitner, Expertin für die Beziehung junger Menschen zu digitalen Medien und Technologien und Autorin einschlägiger Bücher, sollte die Sicherheit der Kinder in sozialen Medien mehr beinhalten als nur den Versuch, ihre Nutzung einzuschränken oder zu verbieten. 'Es ist so wichtig, unsere Kinder zu betreuen, damit wir wissen, dass sie die bestmöglichen Entscheidungen treffen, wenn sie nicht bei uns sind', sagt Heitner. 'Wenn wir sie nur überwachen, dann werden wir wichtige Dinge verpassen. Dann haben Eltern das Ziel, ihre Kinder bei etwas Verbotenem zu erwischen, anstatt ihnen beizubringen, wie man das Richtige tut.'



'Die Umfrage wurde gestartet, weil Instagram kürzlich seine neue Kindersicherung eingeführt hat, die es Eltern ermöglicht, die Bildschirmzeit ihrer Teenager zu begrenzen und zu überwachen, wem sie folgen und wer ihnen folgt. 89 Prozent der Befragten sagen, dass sie die Social-Media-Aktivitäten ihrer Kinder 'immer' überwachen, um deren Sicherheit und Schutz zu garantieren. Das mag daran liegen, dass die meisten befürchten, dass ihre Kinder über soziale Plattformen auf Cybermobbing und andere Gefahren stoßen (63 Prozent). Um die Online-Sicherheit zu fördern, sagen 87 Prozent der Eltern, dass sie ihren Kindern empfehlen, keine persönlichen Infos online zu stellen und ihre Social-Media-Profile nicht öffentlich zu machen (72 Prozent).

pte/red

