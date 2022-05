Browser 06.05.2022

Microsoft Edge überholt Apple Safari

Der Browser von Google, also Chrome, ist mit zwei Drittel Marktanteil immer noch weit in Führung im Browsermarkt am Computer. Dahinter bewegt sich jedoch etwas.

Längere Zeit war nun Apple mit dem Safari (aufgrund der installierten Basis an Apple-Geräten) am zweiten Platz der Statistik, Microsoft hat den neuen Edge-Browser nun aber vor Apple schieben können. Statcounter zeigt am Desktop über 10% Marktanteil am Surfverhalten über den 'neuen' Microsoft-Browser an. Apple liegt einen halben Prozentpunkt dahinter. Mozillas Firefox kommt nach neuesten Zahlen für April nur noch auf einen Marktanteil von knapp unter 8%.



Am Smartphone sind die Machtverhältnisse hinter dem Google Chrome, der in Gefolgschaft der Android-Systeme auch dort rund zwei Drittel einnimmt, analog zu den Verkaufszahlen der Geräte zu sehen. Apple kann so ebenfalls durch iOS-Marktanteile fast ein Viertel des Marktes für sich reklamieren, Samsung etwa 5%. Der mobile Firefox als unabhängiger Browser ist am Smartphone mit etwa einem halben Prozent Marktanteil nur eine Randerscheinung.



Netmarketshare (siehe Link unterhalb) hat den Wechsel in der Reihenfolge der genutzten Browser bereits früher gesehen. Der Trend ist auch dort jedoch ident nur die absoluten Zahlenwerte sind aufgrund einer anderen Datenbasis verschoben.

