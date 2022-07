Aktuelles 11.07.2022

Angriffe versus Wachstum

Die größte Bedrohung für das Wachstum von Unternehmen ist eine Cyberattacke. Das besagt der Equinix-Report 'Global Tech Trends 2022'. Equinix hat dafür weltweit 2.900 IT-Führungskräften weltweit befragt.

Demnach planen 72 Prozent der Unternehmen in den nächsten zwölf Monaten zu expandieren und sehen Cybersicherheit und Datenregulierung als größte Herausforderungen für ihr Wachstum, gefolgt von Sicherheitsverletzungen und Datenlecks, was 70 Prozent nannten.



Sorgen machen sich viele Unternehmen laut Befragung auch über gesetzliche Datenschutz-Änderungen, Mangel an IT-Fachkräften, den plötzlichen Zustrom von Daten durch die Einführung neuer Technologien sowie Ausfallzeiten aufgrund von Infrastrukturproblemen. Zudem leiden 59 Prozent der Firmen unter anhaltenden Unterbrechungen der Lieferkette. 58 Prozent nannten den weltweiten Mangel an Chips als Bedrohung für ihr Unternehmenswachstum.



Oberste Priorität der Unternehmen ist dem Bericht zufolge für 85 Prozent die Verbesserung der Cybersicherheit. Dafür plädiert auch die BITKOM, die sogar eine einheitliche Strategie für den NATO-Raum fordert. Weitere Top-Prioritäten für Technologie-Strategien sind dem Equinix-Bericht zufolge die Einhaltung von Datenvorschriften, Zukunftssicherheit des Unternehmens, Verbesserung der Kundenerfahrung sowie die Beschleunigung von Innovationen.



'Wir glauben, dass diese Prioritäten Unternehmen dabei helfen können, sich auf globale Gegenwinde und wahrgenommene Bedrohungen wie Umwelteinflüsse, Cyberattacken und neue COVID-19-Wellen vorzubereiten', erklärt Equinix-Präsidentin Tara Risser. 'Unternehmen auf der ganzen Welt erhöhen ihre digitalen Investitionen, um diese Herausforderungen zu bewältigen und für neue und sich entwickelnde Technologien wie Web3, Digital Edge und 5G zu planen.'



Umweltauswirkungen der IT-Infrastruktur stehen ebenfalls ganz oben auf der Agenda digitaler Führungskräfte. 69 Prozent sehen ökologische Nachhaltigkeit als einen der wichtigsten Faktoren in ihrem Unternehmen. Ebensoviele geben an, dass es einen Plan zur Bewältigung der Umweltauswirkungen der zunehmenden Datennutzung in ihrer Firma gibt. Vielen IT-Entscheidern ist der verantwortungsvolle Umgang mit CO2-Emissionen wichtig: 65 Prozent wollen nur mit Partnern kooperieren, die dazu beitragen können, die Ziele der CO2-Reduzierung zu erreichen.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Wirtschaft #Wachstum #Angriffe #Internet #Sicherheit







Auch interessant!

Hacker der Ukraine gegen Russland

Angesichts des russischen Vernichtungskriegs gegen die Ukraine befürchten 61 Prozent der Deutschen auf di...



Welthandel leidet durch Angriff auf Ukraine

Der Welthandel ist angesichts des drohenden Einmarschs Russlands in die Ukraine bereits im Februar deutli...



Bitcoin und Hacker

Bei einer Cyber-Attacke im Bitcoin-Bereich steigt die Marktvolatilität noch am gleichen Tag - und erst na...



Robertik blockiert Computer

Sicherheitsforscher des Internetriesen Cisco haben eine Schadsoftware aufgespürt, die infizierte Compute...



Geübte Sicherheit

Wenn es um die Sicherheit in den Bereichen öffentliche Verwaltung und Energiewirtschaft in Österreich geh...