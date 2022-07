Twitter 23.07.2022

Twitter gehackt: Daten von 5,5 Mio. Usern erbeutet

Im Jänner wurden die Daten in zwei Wochen abgesaugt, danach konnte Twitter das Leck schließen. Nun stehen die Daten zum Verkauf.

Es gibt Benutzerdaten wie eMail-Adressen, Telefonnummern und Login-Adressen von 5,5 Mio. Twitter-Usern, darunter auch einige Prominente und bedeutende Accounts, wie die Demo-Daten im Verkaufsangebot durch den Hacker belegen.



Noch gibt es keine Möglichkeit der Kontrolle, ob man selbst von dem Leak betroffen ist. Wie es scheint, wurden aber ausschließlich jene Userdaten verbunden, die bereits bei früheren Angriffen erbeutet wurden. Davon gibt es viele, schließlich liegt der 500-Mio.-Accounts-Leak nicht all zu weit zurück. Verbunden wurden Daten daraus mit den Login-IDs, die durch die neue Lücke ermittelt wurden.

#Twitter #Leak #Hacker







