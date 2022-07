Aktuelles 27.07.2022

Zu wenig Budget für Sicherheit

60 Prozent der IT-Entscheider können eine adäquate IT-Security-Strategie wegen knapper Budgets und mangelnder Unterstützung durch die Geschäftsführung nicht umsetzen.

Das zeigt eine Umfrage des Spezialisten für Privileged-Access-Management-Lösungen, Delinea, unter knapp 2.100 Sicherheitsentscheidern. So denken 20 Prozent der befragten Security-Professionals, dass sie mit ihren Sicherheitspraktiken hinterherhinken, 13 Prozent glauben, auf der Stelle zu treten, und lediglich 27 Prozent versuchen überhaupt, der Bedrohungslage gerecht zu werden.



Obwohl 40 Prozent der Befragten überzeugt sind, dass sie über eine adäquate Security-Strategie verfügen, mussten 84 Prozent zugeben, dass ihr Unternehmen in den letzten anderthalb Jahren eine identitätsbezogene Kompromittierung oder einen Angriff erlebt hat, der auf gestohlene Anmeldedaten zurückzuführen ist.



'Obwohl Geschäftsführer die Bedeutung von Identitätssicherheit mittlerweile erkannt haben, erhält der Großteil der Sicherheits-Teams dennoch nicht die Unterstützung und das Budget, das sie benötigen, um wichtige Sicherheitskontrollen und -lösungen umzusetzen, die ihnen helfen, die größten Risiken zu reduzieren', so Joseph Carson, Chief Security Scientist und Advisory CISO bei Delinea.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#IT #Sicherheit #Budget #Management #Geld







Auch interessant!

Banken im Mittelalter

Fast 80 Prozent der Banken arbeiten mit Software-Lösungen, die weder Aufgaben-Management noch Mitarbeiter...



Selbstbestimmung statt Führung

Mehr Selbstbestimmung statt ausgeprägte Kontrolle für die Menschen - vor allem im dritten Pandemie-Jahr....



Mehr produktive Cloud

Der Markt für Managed Cloud Services (MCS) und deren Anbieter erfreut sich wachsender Beliebtheit und mac...



Blockchain: Das nächste Level im digitalen Marketing

Die bahnbrechende Blockchain-Technologie ist durch den Handel mit der Kryptowährung über alle Grenzen bek...