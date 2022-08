Internet-Bandbreite testen: Netztest

Werkzeuge 07.08.2022

Wer in Österreich ein Streaming sicher durchführen will oder für einen Teleworking-Arbeitsplatz Bandbreite braucht, der sollte die eigene Leitung testen.

Wir haben mehrere Werkzeuge dazu schon getestet, unten sind links dazu. Insbesondere Speedtest (Oakla) und Fast (Netflix) sind dabei praktische und zuverlässige Helfer. Aber es gibt in Österreich auch noch ein hochoffizielles Werkzeug der Regulierer, die ein Auge auf Telekom und andere Anbieter haben müssen.



RTR Netztest



Noch dazu ist dieser 'Netztest' äußerst praktisch für einen guten Test des Internets und seiner Bandbreite, denn es gibt auch einen Wiederholungsmodus für einen längerfristigen Test. Insbesondere bei einer Probe der Bandbreite für ein längeres Streaming ist die Aussagekraft einer Punktmessung ja nur die halbe miete, man braucht einen vergleichbaren Tag mit dauerhafter Messung. Der Netztest macht das möglich und zeigt die Ergebnisse übersichtlich an!

