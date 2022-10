Web-Technik 13.10.2022

Twitch Raid statt Hosts

Änderungen und Erweiterungen gibt es bei Amazons Twitch - und gleichzeitig schränkt Twitch auch mehr ein.

Die Raid-Funktion in Twitch wurde ausgebaut, bei der ein Channel in Twitch User zu einem Stream eines anderen Kanals schicken kann. Die beliebtere Funktion des Hosts wird hingegen gestrichen - ein ähnliches System, das den gehosteten Stream aber im eigenen Kanal anzeigt (die User also nicht zum 'fremden' Account schickt).



Warum Twitch die beliebtere Funktion streicht und die unbeliebte erweitert bleibt ein Geheimnis. Immerhin gibt es beim Raid nun erweiterte Möglichkeiten inkl. der Sperre dieser Möglichkeit - Hateraids kann man so verhindern.



Es gibt noch weitere Neuigkeiten bei Twitch. So wird eine Art Superchat ähnlich wie bei Youtube eingeführt. Es soll mehr Geld von den Usern bezahlt werden - der höhere Anteil, den sich Twitch dabei einbehält, ist schon länger in der Kritik der Streamer. Influencer sollen auch andere User in den Stream holen können - Interview-Szenarien sind damit leichter möglich.

#Twitch #Amazon #Video #Stream







