Web-Technik 26.10.2022

Youtube Relaunch 2022 und neue Alias-Adressen

Googles Videodienst baut um. Neben einem neuen Design, das viel runder daher kommt, werden auch die kurzen Adressen zu Kanälen angepasst.

Ein Youtube-Handle ist eine kurze Adresse zu einem Youtube-Kanal. Und hier kommen Änderungen auf uns zu, denn zwar hat es auch bisher schon verschiedene Möglichkeiten gegeben, um Kanäle aufzurufen, Youtube bringt aber einmal mehr neue kurze Adressen zum Kanal - und nennt sie 'Alias'.







Die @mention, die Youtube einführt, beginnt mit @ und hat dann eine eindeutige Adresse für einen Kanal. Grundsätzlich geht es also um eine interne Adressierung wie in anderen Social Networks. Das hilft dabei, andere Kanäle und User zu verlinken. Um diese Alias-Handles nutzen zu können, muss ein User aber seine Adresse erst neu anmelden, zwar werden bestehende Kurzformen aus Youtube auf Wunsch übernommen, aber eben auch eine neue damit angelegt. Es kann daher dazu kommen, dass bis zu drei Kurzadressen zur eigentlichen Kanaladresse dazu kommen, wenn der Kanal alt ist und von der bisherigen Adressierung bereits Gebrauch gemacht hat.



Adress-Beispiele Channel-Adresse:

https://www.youtube.com/channel/UCgWlGE50Kl9-9zTyl-WAEIA



Benutzerdefinierte URL:

https://www.youtube.com/c/TrippleNetAt



User-Adresse:

https://youtube.com/user/contatornet



Neuer Alias:

@bastelvideos

https://youtube.com/@bastelvideos



Die neue Form macht aber Sinn, da man damit auf einen Kanal verweisen kann - also andere User leichter zum eigenen Kanal verlinken können. Die bestehenden alten kurzen Adressen bleiben funktional, die bisher verwendeten URLs können daher weiter genutzt werden.







Mehr Informationen und den Hinweis, wenn der eigene Kanal die Alias-Adresse anmelden kann, erfährt man auf der oben verlinkten Seite - und die wird nach und nach für alle Youtube-Nutzer scharf gestellt.

#Google #Youtube #Adresse #URL #Social Media







