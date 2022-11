Social Web 06.11.2022

8 Dollar für Musk

Elon Musk setzt die ersten Änderungen bei Twitter durch. In den USA kostet das Abo künftig 8 Dollar im Monat.

Wer den blauen Haken will, zahlt also jetzt in den USA bereits, wo die neue App bereits ausgerollt ist. Neben dem Haken, der die Echtheit des Users bestätigt hatte und nun für seine Zahlungsbereitschaft steht, wird solchen Usern die Hälfte der Werbung erspart - sie dürfen auch längere Videos und größere Dateien posten.



Dass weniger Werbung ausgespielt wird, ist eher unproblematisch - immer mehr Unternehmen wenden sich von Twitter ab. Die Drohungen von Musk in Richtung der Werbefirmen dürften das noch verstärken.

