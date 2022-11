Zahlen & Daten 16.11.2022

Social Media und Gewalt

Laut einer Umfrage des Youth Endowment Fund sind in den vergangenen zwölf Monaten 14 Prozent aller britischen Teenager Opfer von Gewalt geworden.

Für den Bericht 'Children, violence and vulnerability 2022' wurden 2025 Kinder und Jugendliche im Alter von 13 bis 17 Jahren befragt. 39 Prozent der Jugendlichen wurden Opfer oder Zeuge von Gewalt. 55 Prozent der Jugendlichen haben eigenen Angaben nach reale Gewalttaten in sozialen Medien gesehen. 24 Prozent wollen Kinder gesehen haben, die Waffen trugen oder benutzten.



65 Prozent der Jugendlichen sagen, dass sie ihr Verhalten im vergangenen Jahr geändert haben, um sich vor Gewalt zu schützen. 14 Prozent sind aus Angst der Schule ferngeblieben. Weitere 14 Prozent geben an, aus Sorge die Konzentration verloren zu haben. 16 Prozent vermieden es, zu einer gesellschaftlichen Veranstaltung zu gehen. Und zwei Prozent sagen sogar, dass ihre Angst dazu geführt habe, eine Waffe zu tragen. 26 Prozent wünschen sich Änderungen in der Polizeiarbeit, zum Beispiel mehr Patrouillen, um Gewalt zu bekämpfen, sowie mehr Jugendclubs und -aktivitäten (15 Prozent) sowie Drogen- und Alkoholberatung (zehn Prozent).



Die Interviewer haben, als sie Kinder und Jugendliche nach ihren Gewalterfahrungen fragten, folgende Formulierung genutzt: 'Unter Gewaltverbrechen verstehen wir die Anwendung von Gewalt oder Gewaltandrohung gegen eine andere Person oder Personen, zum Beispiel jemanden schlagen, jemanden mit einer Waffe bedrohen oder jemanden überfallen. Dazu gehören auch sexuelle Übergriffe, bei denen jemand jemanden absichtlich auf sexuelle Weise ohne seine Zustimmung berührt.' Darauf geben fünf Prozent der Jugendlichen an, in den vergangenen zwölf Monaten Opfer sexueller Übergriffe geworden zu sein - bei Mädchen waren es sogar acht Prozent. Fünf Prozent waren mit einer Waffe bedroht oder angegriffen worden.

pte/red

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Studie #Kinder #Gewalt #Social Media







Auch interessant!

Musk rührt bei Twitter um

Die Übernahme fand nach gerichtlichem Geplänkel nun doch statt, Elon Musks erste Aktionen deuten auf nach...



Kinder sehen ungeeignete Inhalte

45 Prozent der acht- bis 17-jährigen Briten sind bereits auf unangemessene und beunruhigende Online-Inhal...



Nachrichten versus Social Media

Das Grundrecht auf Information ist in Gefahr, warnt die UNESCO in einem aktuellen Bericht. Social Media...



Social Networks: Wenig Vertrauen

Acht von zehn US-Amerikanern trauen Social-Media-Unternehmen nicht zu, die richtigen Entscheidungen bei d...