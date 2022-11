Web 2.0 26.11.2022

Mehr Community bei Youtube

Google hat Google+ als Social Network eingestampft, doch mit Youtube hat der Konzern eine Plattform im Köcher, die hier immer mehr in die Presche springt.

YouTube hat gleich zwei neue Features vorgestellt, um die Interaktivität innerhalb der eigenen Nutzerschaft anzukurbeln. Einerseits können Community-Posts, die Bildmaterial enthalten, nun über spezielle visuelle Editier-Tools mit kreativen Filtern und Effekten versehen werden. Andererseits haben Content-Produzenten und Kanalbetreiber nun die Möglichkeit, ihre Inhalte über eine Quiz-Funktion auch in völlig neuer Form zu präsentieren. Beide Features werden vorläufig als 'Experimente' bezeichnet, die sich noch im Beta-Teststadium befinden.



'Mit Quiz stellen wir einen neuen interaktiven Weg vor, wie Kreatoren mit ihrem Publikum in Kontakt treten können', so das Entwickler-Team im YouTube-Blog. Diese Form der Content-Präsentation habe einige Vorteile, beispielsweise könne sie im Bildungsbereich sehr gut eingesetzt werden, um Wissen zu vermitteln. 'Quiz-Inhalte lassen sich genauso erstellen wie andere Community-Posts. Wir werden dieses Feature zunächst mit einer kleinen Zahl von Beta-Kreatoren testen und es basierend auf ihrem Feedback später erweitern', heißt es.



Für mehr Kreativität im Zusammenhang mit der Gestaltung von Postings soll auch ein neuer visueller Editierprozess sorgen, der für Inhalte mit Bildern gedacht ist. Diese lassen sich via YouTube-App den eigenen Wünschen entsprechend verändern und aufpeppen. 'Kreatoren können spezielle Filter, Texte oder Sticker zu ihren Inhalten hinzufügen', so die zuständigen Entwickler. Auch hier wird das 'Experiment' vorerst nur für eine kleine Nutzergruppe verfügbar sein.



Mit den Features, die ab sofort getestet werden, will YouTube vor allem die Community-Posts aufwerten und Kreatoren zusätzliche Möglichkeiten geben, das Engagement mit ihren Fans und Followern zu verbessern. Community-Posts sind eigentlich Feed-basierte Status-Updates, die über den 'Community'-Tab von Kanälen erreichbar sind, die mehr als 500 Abonnenten aufweisen. Sie ähneln im Grunde einem typischen News-Feed, wie man ihn von herkömmlichen Social-Media-Portalen kennt.

