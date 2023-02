Twitter 22.02.2023

Twitter erlaubt Cannabis

Der Mikroblogging-Dienst Twitter erlaubt in den USA und Teilen Kanadas eingeschränkt Cannabis-Werbung durch lizenzierte Unternehmen.

Konsum und Wirkung der Droge dürfen jedoch nicht sichtbar sein. Auch minderjährige oder schwangere Models, bei Kindern beliebte Berühmtheiten sowie Werbung in Gegenden, wo Cannabis illegal ist, sind verboten. Das Rauschmittel ist in 29 US-Bundesstaaten illegal.



Um die Einhaltung der Auflagen müssen sich die Werbetreibenden selbst kümmern. Für kanadische Anbieter ist eine Lizenz von Health Canada vorgeschrieben. Twitter hat seit Herbst die Hälfte seiner 1.000 Top-Werbekunden verloren, berichtet 'Pathmatics'. So schließt das Unternehmen eine Ausweitung der Cannabis-Werbung auf anderer Länder, sofern möglich, nicht aus.



Allein in den USA hat Twitter rund 77 Mio. User. In Regionen, in denen Marihuana legal ist, erscheinen auch mehr Tweets zu dem Thema. In den vergangenen Jahren ist der Konsum in die Höhe geschossen. Cannabis ist zudem die am meisten konsumierte illegale Droge in den USA. 2021 konsumierten 16 Prozent der US-Bürger, 53. Mio. Menschen, Marihuana, wie eine Umfrage des Statista Research Department zeigt.

