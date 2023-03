Mobile Web 02.03.2023

Neue Frequenzen in Österreich

Die Nutzung von Frequenzen für Mobilfunk und WLAN wird neu geordnet, mehr der begehrten Frequenzen werden für die Nutzung freigegeben.

So wird im WLAN endlich neben 2,4 und 5 GHz auch ein Bereich im 6 GHz-Bereich frei gemacht, neue Frequenzbänder im WiFi 6E schaffen mehr als eine Verdopplung zum 5er-WLAN. Das ist zwar bei Weitem nicht das an Bändern, was etwa die USA erlaubt, aber immerhin eine deutliche Verbesserung zum bisherigen Angebot. Die engen WLAN-Netze können durch Geräte im 6 GHz-Bereich entlastet werden.



Aber auch der Mobilfunk profitiert von Frequenzbändern in diesem Segment unter 7 GHz sowie im noch hochfrequenteren (und damit sich sehr schlecht ausbreitenden) 26 GHz-Bereich (mmwave) im 5G-Angebot. Wie auch beim WLAN braucht die Hardware aber noch etwas, bis neue Firmware die Frequenzen ansteuern läßt - nachdem das bisher nicht zugelassen war, haben die Hersteller in Österreich entsprechende Frequenzen ausgeblendet. Technisch können viele Chipsets in den Routern und Endgeräten bereits damit umgehen, haben sich aber an das Verbot halten müssen.



Die Verordnung wird mit der Veröffentlichung in den nächsten Wochen wirksam, bis die Hardware und das Angebot nachzieht, sollte es dann nocheinmal etwas dauern. Andere Länder, etwa auch die USA, sind hier schon wesentlich weiter - sogar mmwave-Mobilfunkzellen sind dort nicht unüblich.

