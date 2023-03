Computer 27.03.2023

ChatGPT im Job Fast 70 Prozent der Menschen, die ChatGPT bei der Arbeit verwenden, haben ihren Chefs nichts davon erzählt, wie eine Umfrage der Networking-App 'Fishbowl' zeigt. ChatGPT nutzt Künstliche Intelligenz (KI), um menschliche Sprache zu verstehen und eine der menschlichen Sprache ähnelnde Antwort zu erzeugen. Nutzen lässt sich das Programm, das OpenAI entwickelt hat, beispielsweise als Formulierungshilfe.



Insgesamt arbeiten 43 Prozent der Berufstätigen in den USA mit KI-Tools wie ChatGPT, um sich ihre Arbeit zu erleichtern. ChatGPT kann beim Schreiben von E-Mails, dem Planen von Besprechungen und dem Analysieren von Daten helfen. Allerdings gibt es Bedenken, dass so Fehlinformationen verbreitet werden und es vermehrt zu Plagiaten kommt.



Neben ChatGPT sind in letzter Zeit auch andere KI-Tools auf den Markt gekommen, von der überarbeiteten Bing-Suchmaschine von Microsoft bis hin zu Googles Chatbot 'Bard', der gerade in den USA und Großbritannien eingeführt worden ist (pressetext berichtete). Die Umfrage wurde Ende Januar durchgeführt und umfasst Antworten von über 11.700 Nutzern der Fishbowl-App in Unternehmen wie Amazon, Google, IBM, JPMorgan, Meta und Twitter.



'Ich benutze ChatGPT, um Marketing-Texte, Immobilienangebote und Social-Media-Inhalte zu schreiben, Bildungsthemen für mein Team zu erstellen und für viele andere Dinge', sagt ein Makler der Plattform Business Insider und fügt hinzu: 'Ich nehme das, was die KI mir gibt, und mache kleine Optimierungen, um es zu meinem eigenen zu machen.'



Als Tricia LaRue, eine in Missouri ansässige Marketing-Expertin, von ChatGPT zum ersten Mal eine Pressemitteilung für ein Unternehmen schreiben ließ, mit dem sie zusammenarbeitete, war sie vom Ergebnis 'völlig überwältigt', wie sie in einem TikTok-Video berichtet. 'Es war eine wirklich hochwertige Pressemitteilung, die nach 15 Sekunden fertig war.



Doch es gibt auch nachdenkliche Stimmen. 'Ich sehe ChatGPT wie den Ring der Macht aus 'Der Herr der Ringe'. Es ist unglaublich mächtig und nützlich, aber wenn es Ihre einzige Quelle der Kreativität wird, sind Sie am Ende', sagt David Litwin, CEO von Pure Fusion Media, ein Unternehmen in Phoenix, Arizona, das Designs für Verpackungen entwirft. pte/red Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier! #AI #KI #Job #Arbeit #Studie





