Web-Technik 27.03.2023

Mehr Biometrie

Die Sicherheit steigt mit dem Einsatz biometrischer Verfahren gegenüber Passwörtern an. Immer mehr kommt diese Technologie daher auch zum Einsatz in der Praxis.

Passwörter haben ausgedient, Biometrie zur Authentifizierung hingegen gewinnt an Bedeutung. Laut 'The Future of Identity Report' des Entrust Cybersecurity Institute setzen 51 Prozent der 1.450 weltweit befragten User mindestens einmal im Monat ein Kennwort zurück, 15 Prozent sogar einmal pro Woche.



Mehr als die Hälfte der Befragten hält biometrische Lösungen für sicherer, wobei 53 Prozent den Finger-Scan bevorzugen, gefolgt von der Gesichtserkennung (47 Prozent). Nur sechs Prozent der Verbraucher halten Passwörter noch für die sicherste Anmeldemethode.



Vor die Wahl zwischen Biometrie und Passwort gestellt, entscheiden sich daher auch 74 Prozent aller Befragten laut Entrust mindestens bei der Hälfte aller Anwendungen für Biometrie. Ein Drittel würde sich immer für Biometrie entscheiden, sofern sie angeboten wird.

pte/red

