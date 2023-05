Aktuell 08.05.2023

Mozilla.social startet Vorregistrierung

Das Social Network von Mozilla, dem Firefox-Hersteller, nimmt Formen an. Das auf Mastodon basierende System im Fediverse sollte demnächst loslegen.

Eine Registrierung ist zwar noch nicht möglich, sich auf die Warteliste zu setzen ist aber bereits machbar. Die Mastodon-Instanz ist bereits aktiv, auch die Moderations-Guidelines - die strenge Filterung und eine sichere Umgebung für User bieten sollen - sind bereits bekannt. Mozilla.social setzt auf starke Eingriffe, also keine freie Publizierung von Inhalten ihne Kontrolle. Es dürfte damit ein Gegenpol zu den rechten Netzen werden, wo man speziell auch irrwitzigen, gewalttätigen oder anders gefährlichen Meinungsmachern ein Podium bieten möchte.



Mozilla.social

Mozilla Social Warteliste



Mozilla.social war schön länger angekündigt, dürfte aber soweit man es bereits überblicken kann nicht mehr all zu weit vor einem Release stehen. Eine 'private Beta' ist bereits aktiv. Eingebunden in das Fediverse sollten die Netzwerkfunktionen innerhalb des Mastodon-Umfeldes ohnehin unproblematisch sein. Wer hier bereits aktiv ist, braucht kein Mozilla.social, wenn man auf den schönen Namen verzichten kann. Über Firefox und Thunderbird dürften aber eine Menge neuer User aufgegleist werden und das Fediverse weiter bevölkern.

