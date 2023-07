Instagram 05.07.2023

Threads nicht in der EU

Meta stellt neben Facebook und Instagram einen Twitter-Clone, der Threads heißt. Dieser wird allerdings nur in den USA und UK gestartet.

Hinweise in den Medien deuten auf Probleme mit dem Datenschutz hin, die Threads in Europa und anderswo nicht möglich machen. So soll es eine Querverbindung der Datenbanken mit Instagram geben, zu dem Threads auch technisch verwandt ist (aber statt auf Bild und Video eben eher auf Text ausgerichtet ist). Das Teilen einer Benutzerdatenbank über mehrere Social Networks hinweg ist aber auch immer ein Zankapfel in Europa gewesen, nur so ist aber ein schneller Start für Threads aus der Userbasis von Instagram heraus denkbar.



Ob ein späterer Start in Europa möglich ist, ist ungewiss. Der Start in Amerika ist jedenfalls in Kürze vorgesehen, die App-Stores führen bereits die Informationen für den Download und sind demnach bereit. Threads soll aber auf Activitypub, also dem Fediverse, basieren - es könnte gut sein, dass dieser Austauschmechanismus von Mastodon auch eine Nutzung abseits von Meta erlaubt - man also aus Mastodon-Instanzen und -Konten heraus mit Threads-Usern in den USA kommunizieren kann. Oder aber - und das hat Meta bereits mehrfach gemacht, etwa beim Chat in Facebook - Meta nutzt nur die vorhandene Technik und schottet sich danach ab, dann wäre Threads tatsächlich ein System, das nur innerhalb der USA und UK nutzbar wäre.

#Threads #Meta #Instagram #Twitter







